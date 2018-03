Persisten daños en Estados Unidos por tormenta invernal

Washington, EE.UU. – Empresas de servicios públicos pidieron, este viernes, paciencia a centenares de miles de usuarios que quedaron sin electricidad por una tormenta de lluvia y nieve en el noreste de Estados Unidos.

Se trata del segundo fenómeno de ese tipo ocurrido en la semana, y tras la caída de árboles y cables del tendido eléctrico y los acumulados de nieve, de más de 60 centímetros, la restauración necesaria puede tomar varios días.

En esta ocasión, el meteoro afectó principalmente a los Estados de Pensilvania, Connecticut, Massachusetts, Nueva York y Nueva Jersey, donde se estima que al menos dos personas perdieron la vida.

A juicio de meteorólogos, otra tormenta de lluvia y nieve, tiene elevadas posibilidades de ocurrir nuevamente en la misma zona de ese país a partir del lunes siguiente.

