Perfil económico

La posible aplicación de un nuevo impuesto a las transacciones digitales continúa este sábado en análisis en la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, sin que se avizore un posible acuerdo.

Gigantes de Internet como Google, Apple, Amazon, Facebook y Microsoft podrían ver afectados sus ingresos, tras la propuesta de la Comisión Europea de hacer tributar a las compañías tecnológicas en función de los ingresos que generan en cada estado de la Unión Europea.

Por otra parte el presidente electo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó este sábado de vil engaño y rotundo fracaso la reforma energética del mandatario Enrique Peña Nieto, quien la considera entre los principales logros de su gestión.

En su estado natal, Tabasco, López Obrador abrió fuego luego de reunirse con empresarios petroleros mexicanos, a quienes recabó colaboración para levantar la industria de hidrocarburos.

