Pastores por la Paz volverán a Cuba

Washington, EE.UU. – La caravana número 30 de los Pastores por la Paz arribará a La Habana el próximo martes 25 de junio con su inmensa carga de amor y solidaridad militante por nuestro pueblo, tras recorrer 40ciudades estadounidenses.

Un total de 37 integrantes componen el honroso contingente, que una vez más desafía el cruel bloqueo y las prohibiciones de visitar Cuba impuestas arbitrariamente por gobiernos imperiales.

Gail Walker, directora ejecutiva de Pastores por la Paz e hija del entrañable reverendo Lucius Walker, afirmó en Washington que muchas organizaciones en Estados Unidos han expresado su total rechazo a las medidas de Donald Trump.

Refiere el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), que los caravanistas permanecerán en Cuba hasta el 5 de julio y realizarán intercambios con autoridades, organizaciones de la sociedad civil, la población, trabajadores, intelectuales y estudiantes.

