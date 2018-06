Pastores por la Paz defiende viajes de norteamericanos a la isla

Durante el recorrido que realiza por 40 ciudades estadounidenses para dialogar sobre Cuba, la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria-Pastores por la Paz, defiende los viajes de norteamericanos a la isla.

La organización conversa actualmente en comunidades de ese país acerca de la importancia de poner fin a las restricciones que impiden visitar libremente el territorio vecino.

Pastores por la Paz siempre se ha guiado por la diplomacia pueblo a pueblo, el Gobierno de Estados Unidos no puede decirnos quiénes son nuestros amigos, expresó Bill Hackwell, uno de los miembros de la fundación.

El activista, quien como parte del recorrido que realizan por cinco rutas tendrá un evento educativo este miércoles en Atlanta, Georgia, resaltó la importancia de hablar con las personas, tanto en grandes ciudades como en pueblos pequeños, sobre la realidad de Cuba.

