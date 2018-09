Paso del huracán Florence por Estados Unidos (+Fotos)

Al menos 4 personas murieron este viernes como consecuencia del paso del huracán Florence en Carolina del Norte, con vientos feroces y lluvias torrenciales.

Una madre y su bebé se convirtieron en las primeras víctimas del huracán, después de que un árbol cayó sobre la vivienda en la que se encontraban, dijeron las fuentes.

Otra mujer murió en el condado de Pender después de sufrir una condición médica, confirmaron las autoridades, y una cuarta persona murió en el condado de Lenoir cuando estaban conectando un generador.

El huracán Florence de categoría 1 golpeó con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora la costa sureste de Estados Unidos, donde desbordó ríos, inundó casas y obligó al rescate de centenares de personas atrapadas por el agua.

Degradado a categoría 1 y con vientos de 130 kilómetros por hora y lluvias intensas, tocó tierra en Carolina del Norte y más de 200 personas debieron ser rescatadas por el impacto de la marea, con olas que alcanzaron los 3 metros.

