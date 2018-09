Partió Evo Morales hacia la Corte Internacional de Justicia

El presidente boliviano, Evo Morales partió hoy hacia La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia para escuchar el próximo primero de octubre, el fallo del tribunal sobre la demanda marítima establecida contra Chile.

Desde el hangar presidencial ubicado en El Alto, a unos diez kilómetros de La Paz, Morales convocó nuevamente al pueblo de la nación plurinacional a esperar el trascendental veredicto sin divisiones y diferencias.

El mandatario declaró a la prensa que el país boliviano jamás abandonará la causa marítima, y abogó por la solución pacífica de las controversias entre los países, con base al derecho internacional.

Además, Evo Morales señaló que la causa marítima no puede ni debe ser entendida en Chile como un acto inamistoso, sino como la oportunidad de reencontrarse porque son dos países hermanos con un destino común.

