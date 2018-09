Participa Cuba en inauguración del Primer Foro de Asociados de la UNESCO

Este martes fue inaugurado por la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, el Primer Foro de Asociados en la Organización, que reunió a diversos actores comprometidos e interesados con el mandato de la UNESCO.

Con la presencia de numerosos participantes gubernamentales y no gubernamentales, la alta directiva en sus palabras inaugurales destacó la importancia del multilateralismo y la cooperación internacional para alcanzar los objetivos y metas de la UNESCO.

Los participantes escucharon un video-mensaje especial de Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, en el cual reconoció la enorme vigencia del mandato de la organización y resaltó significado histórico del Foro

El evento, en el que Cuba estuvo representada por la Embajadora Dulce Buergo Rodríguez, Delegada Permanente del país ante la UNESCO, resultó momento propicio para promover los logros del país.

