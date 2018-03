Parlamento español debate moción para juzgar crímenes del franquismo

El Congreso de los Diputados debate este martes una iniciativa que busca modificar la Ley de Amnistía de 1977 para juzgar las atrocidades perpetradas en España durante la dictadura del general Francisco Franco.

La iniciativa fue registrada el pasado 25 de octubre, coincidiendo con el aniversario 40 de la aprobación de esa norma, con las firmas de Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco y Partido Demócrata Europeo Catalán.

En concreto, la modificación de la Ley de Amnistía, cuya toma en consideración se vota, consiste en la introducción de un nuevo párrafo en su artículo 9.

Las disposiciones contenidas en esta ley no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.