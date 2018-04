Parlamento catalán suspende investidura de Jordi Sánchez

Barcelona, España. – El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, confirmó la suspensión de la investidura presidencial de la Generalitat al líder independentista Jordi Sánchez, tras la negativa del Tribunal Supremo de España de permitir su asistencia al hemiciclo.

Torrent denunció que la decisión del ente judicial español viola los derechos políticos de Sánchez, según lo estipulado en la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

También anunció que la Mesa del Parlamento realizará una reunión extraordinaria el próximo viernes, para responder a la decisión del Tribunal Supremo, expresó un comunicado emitido por la Cámara del Parlamento catalán, este jueves.

El aplazo es la cuarta suspensión de investidura convocada por el presidente del Parlamento catalán; la primera fue en enero para el entonces candidato Carles Puigdemont, las dos últimas entre marzo y abril para Sánchez.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.