Parlamento catalán sesiona para elegir nuevo presidente

El parlamento de Cataluña celebra este jueves un pleno para elegir como nuevo presidente de esa región española a Jordi Turull, a quien la justicia podría inhabilitar mañana por su participación en el proceso secesionista.

En un giro inesperado de los acontecimientos, el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, convocó para este jueves la sesión de investidura de Turull, antiguo consejero del defenestrado gobierno de Carles Puigdemont.

Los partidos separatistas -con mayoría parlamentaria- acordaron a última hora del miércoles apresurar la votación para investir al candidato de la coalición conservadora Juntos por Cataluña, liderada por el destituido Puigdemont.

Con su decisión, el independentismo pretende anticiparse a la posibilidad de que su principal aspirante a encabezar la Generalitat sea enviado a prisión por el juez del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.