Palestina pide reunión urgente de la Liga Árabe

El Cairo.- Palestina solicitó este domingo una reunión urgente de la Liga Árabe a nivel de representantes permanentes para analizar los crímenes de Israel contra los manifestantes pacíficos palestinos del pasado viernes en la Franja de Gaza.

Según Diab al Louh, embajador palestino en El Cairo, el presidente Mahmoud Abbas, y el ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados, Riyad Malki, orientaron directamente la convocatoria.

Louh, también representante permanente de Palestina ante la Liga Árabe, dijo que las fuerzas de ocupación israelíes cometieron una masacre al reprimir a los manifestantes pacíficos en la frontera de la Franja, con un resultado de 15 personas muertas y más de 1 500 heridas.

El viernes, decenas de miles de palestinos protestaron cerca de la valla fronteriza que separa a Gaza de Israel, como parte de la Gran Marcha del Retorno, concentrada en cinco localidades dentro de la Franja.

