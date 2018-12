Palabras de Chávez sellaron mi compromiso con la Patria

El 16 de diciembre de 1993 ocurrió el primer encuentro entre el Comandante Hugo Chávez y el actual presidente de la República, Nicolás Maduro, sellando así el compromiso de este último con la Patria y la Revolución Bolivariana.

En aquella conversación, que tuvo lugar en la cárcel de Yare, ubicada en el estado Miranda, Chávez compartió las líneas estratégicas sobre la cual debía asentarse el proceso socialista en Venezuela: unión popular, unión cívico-militar y el proyecto Simón Bolívar.

Hace 25 años tuve el honor de conocer personalmente al Comandante Chávez, al poco tiempo se convertiría en mi padre y maestro, aseguró el dignatario.

Recuerdo, continuó el presidente venezolano, las palabras que sellaron mi compromiso con Chávez, la Patria y la Revolución bolivariana, evocó Maduro en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.