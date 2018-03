Ordenan prisión para candidato presidencial de Cataluña

Madrid, España. – El juez del Tribunal Supremo de España, Pablo Llanera, ordenó este viernes, la detención preventiva del candidato independentista para presidir la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, por supuesto riesgo de fuga.

La medida incluye a los exconsejeros Raúl Romeva, Iosep Rull y Dolors Bassa, así como a la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por dictamen emitido a petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Este fue ejecutado tras la comparecencia de los cinco dirigentes políticos citados por el juez Llanera, al respecto de lo cual, la diputada por el partido Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, no acudió al Tribunal ante la posible privativa de libertad en su contra.

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, reiteró la convocatoria para la segunda votación, a realizarse este sábado sobre la investidura del sucesor de Carles Puigdemont, mientras la decisión del juez ha provocado la salida a las calles de Cataluña de miles de personas en protestas.

