Ordenan liberar en Colombia a Jesús Santrich

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la libertación del exguerrillero y actual miembro del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Seuxis Paucias Hernández, conocido como Jesús Santrich.

La Corte tomó la decisión al considerar que un fallo del Consejo de Estado ratificó la investidura como congresista de Santrich, luego que el exgerrillero ganara un escaño en la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico el año anterior.

Esa investidura como legislador implica que es un aforado constitucional, por lo cual en esta condición debe ser procesado penalmente por esta corporación, es decir, por la Corte Suprema de Justicia.

El fuero no es una garantía de la investidura, y persiste mientras se mantenga vigente; no obstante, el viernes, después de su liberaión, la Fiscalía General de la Nación lo recapturó y regresó a la cárcel bogotana de La Picota.

