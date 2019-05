Ordena Nicolás Maduro captura de traidores

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la captura inmediata de los traidores, durante la Marcha de la Lealtad Militar en Campo Carabobo, donde participaron 12 mil combatientes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

En ese contexto, Maduro expresó que en este tiempo, se decide entre la libertad y la soberanía o volver a la esclavitud colonialista. «Ahí está el centro de las definiciones», añadió.

Por otro lado, el presidente recordó la expulsión de un buque de la Guardia Costera de Estados Unidos que ingresó en aguas jurisdiccionales venezolanas, y aseveró que su país ha sido víctima de varios tipos de ataques.

«Nos han hecho de todo: sabotaje eléctrico brutal, sabotaje a la economía, persecución financiera, guerra psicológica, aventura de traidores militares, todo lo han intentado y no han podido, ni podrán», afirmó el presidente constitucional de Venezuela Nicolás Maduro.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.