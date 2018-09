ONU reconoce trabajo de China en lucha contra el SIDA

El director ejecutivo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, Michel Sidibe, felicitó a China por los enormes progresos en la lucha contra esa enfermedad.

El alto representante explicó a la agencia estatal de noticias Xinhua que el progreso a nivel global es desequilibrado, y mientras que el gigante asiático está acumulando éxitos, otros países experimentan altas tasas de nuevas infecciones con VIH.

Sobre la cooperación con África en este tema, el funcionario manifestó su confianza de que a través de los intercambios China fortalezca la capacidad de los países del continente para hacer frente a la epidemia.

Sidibe citó las visitas realizadas al gigante asiático por funcionarios de los ministerios de Salud de varias naciones africanas, para aprender más con respecto a la reducción de los perjuicios causados por la enfermedad.

