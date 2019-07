Ola de calor deja varios récords en Francia

París, Francia. – En su segundo día de impacto sobre territorio francés, la nueva ola de calor que afecta a Europa dejó una cifra sin precedentes de departamentos en alerta (80) y varios récords de temperatura.

La llegada del segundo episodio canicular en menos de un mes y los vaticinios de intenso calor condujeron a que la agencia meteorológica de Francia declarara la vigilancia naranja, solo superada por la roja, en casi todo el país, con apenas 16 departamentos fuera de ella.

De acuerdo con la entidad, este nivel de alerta pide a la población mantenerse vigilante por la posible ocurrencia de fenómenos peligrosos y seguir los consejos de las autoridades.

En la ciudad de Burdeos, una de las estaciones registró 41, 2 grados centígrados, temperatura nunca antes reportada allí, mientras que en Angers, Rennes y Blois, los termómetros subieron hasta los valores históricos de 40 grados.

