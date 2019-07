Obstaculiza Washington diálogos en Venezuela

El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció que el Gobierno de Estados Unidos se interpone en las vías negociadas, en su empeño por obstaculizar una solución pacífica en la nación suramericana y justificar una intervención extranjera.

Donald Trump prepara el uso de la fuerza y por eso viola abiertamente el derecho internacional, imponiendo condiciones previas a los diálogos entre venezolanos, puntualizó en Twitter el diplomático bolivariano.

El embajador de Venezuela en la ONU señaló que la desestabilización de la sociedad hasta hacerla ingobernable es la técnica de Washington para expandir sus dominios.

Recordó los esfuerzos de diversos Gobiernos de Estados Unidos para recolonizar la patria de Bolívar, e hizo referencia a un nuevo libro del abogado norteamericano Dan Kovalik, el cual reseña las avanzadas estadounidenses contra el país suramericano.

