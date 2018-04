Nuevo presidente de Costa Rica lanza un mensaje de unidad

El presidente electo de Costa Rica para el periodo 2018-2022, Carlos Alvarado, en su primera intervención tras salir victorioso en la jornada electoral del domingo, lanzó un mensaje de paz, unidad e igualdad entre todos los sectores del país centroamericano.

Alvarado aprovechó su primer discurso para esbozar los programas que desde ahora serán prioridad para su administración y solicitó el apoyo para el avance de algunos proyectos en la Asamblea Legislativa e instituciones públicas.

Cuando asuma en mayo por un periodo de cuatro años, el periodista, novelista y politólogo de 38 años se convertirá en el presidente más joven en la historia reciente de Costa Rica, la democracia más antigua del continente.

Sin embargo, para impulsar su agenda deberá entenderse con una fragmentada Asamblea Legislativa, donde su partido es la tercera fuerza política.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.