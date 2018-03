Por un nuevo orden internacional

Caracas.- En la Declaración final de la XV Cumbre del ALBA-TCP, los Jefes de Estado y Gobiernos reiteran la decisión de continuar impulsando la construcción de un nuevo orden internacional, en contraposición a las tendencias hegemónicas y unilaterales, con estricto respeto a los pueblos, las instituciones elegidas por ellos y las diversas culturas.

Denuncian, además, los intentos de resucitar la Doctrina Monroe, así como la amenaza y los llamados a un golpe militar contra el Gobierno constitucional de Venezuela.

También destacan en el texto concluyente de la reunión la falta de autoridad moral de terceros Estados para dar lecciones a los países de la región, en materia de democracia y derechos humanos.

Asimismo, rechazan la política intervencionista del Secretario General de la Organización de Estados Americanos y de algunos países de esa organización en contra de naciones progresistas latinoamericanas.

