Nuevo asesor de Trump quería que atacaran a Irán

El ex ministro de Defensa de Israel, Shaul Mofaz, afirmó que el nuevo asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, intentó persuadir hace años a su país de que atacase las instalaciones nucleares de Irán.

“Conozco a John Bolton desde que era embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, cuando intentó convencerme de que Israel tenía que atacar Irán”, dijo Mofaz durante una conferencia en Tel Aviv.

Mofaz, quien fue ministro de defensa entre 2002 y 2006 y antes jefe del Estado Mayor, aseguró haberse mostrado en contra de una intervención militar en Iran, pues no sería un paso inteligente.

Bolton, muy crítico con Irán y contrario al acuerdo nuclear con la nación persa, fue una figura controvertida en su época como embajador ante Naciones Unidas y uno de los mayores defensores de la guerra contra Irak durante el gobierno de George W. Bush

