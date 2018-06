Nueva directiva Constituyente en Venezuela

La vice titular de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Tania Díaz, convocó para la elección de la directiva del organismo encargado de redactar la nueva Carta Fundamental del país.

El primer acto de esa dirección será extender licencias temporales a los constituyentes Delcy Rodríguez y Eduardo Piñate, designados como vicepresidenta ejecutiva de la República y ministro de Trabajo, respectivamente.

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, convocó a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el 1ro de mayo del año pasado, en medio de una ola de violencia política promovida por sectores de la extrema derecha con el objetivo de derrocar al Gobierno.

Los comicios para elegir a los 545 miembros del órgano se desarrollaron el 30 de julio pasado, y el 4 de agosto se instaló el foro plenipotenciario en el Palacio Federal Legislativo de Caracas.

