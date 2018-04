No se detiene la lucha por la justicia en el caso Lula

El próximo miércoles, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, podría declarar inconstitucional la detención de condenados en segunda instancia, tal como es el caso del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El ministro del Tribunal, Marco Aurelio Mello, debe llevar a la Corte una Acción Declaratoria Constituyente ingresada por el Partido Ecológico Nacional, y una similar presentada por la Orden de Abogados, que buscan suspender la ejecución de la pena de condenados en segunda instancia.

De esa manera, podría hacerse a un lado una disposición del propio Supremo Tribunal Federal, que contradice el texto constitucional que sostiene que todo sentenciado tiene derecho a seguir en libertad hasta que la sentencia sea firme.

Si la corte suprema modifica la norma que admite apresar a personas condenadas en segunda instancia, pero que aún disponen de recursos judiciales, Lula podría ser liberado.

