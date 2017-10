Ningún país europeo aceptará independencia de Cataluña

Bruselas, Bélgica, – El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, afirmó este miércoles que ningún país europeo va a aceptar la independencia de Cataluña.

Tajani aseveró este jueves que sería bueno para el gobierno catalán no proclamar la independencia, porque nadie va a apoyarlo en esa dirección, y abogó por el diálogo y por una solución dentro del marco jurídico y de la constitución española.

Sus declaraciones tuvieron lugar poco antes de conocerse la respuesta del jefe del ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en la cual abrió la puerta a una posible secesión de Cataluña si Rajoy mantiene su bloqueo a una negociación para zanjar la prolongada crisis institucional

Por su parte, el ejecutivo de la nación ibérica cerró este jueves todas las vías de diálogo para resolver el grave conflicto territorial en esa comunidad, que pretende convertirse en un Estado independiente.

