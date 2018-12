Niegan excarcelación de Lula

Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, no podrá quedar en libertad, por ahora, luego que el presidente del Supremo Tribunal Federal suspendió la decisión que podría haber permitido su excarcelación.

El presidente de la Corte, Antonio Dias Tóffoli, anuló la medida cautelar que había dictado un juez del Tribunal, que podría haber puesto en libertad a Lula, que cumple una condena de 12 años por supuesta corrupción pasiva y lavado de dinero.

Dias Tóffoli se pronunció en ese sentido en respuesta a una apelación presentada por la Fiscalía General sobre que la medida cautelar podría causar una grave lesión al orden y la seguridad; el presidente del tribunal dictaminó que se ocuparán del caso tras regresar de vacaciones.

Desde el pasado abril, Lula permanece preso en el marco de la megaoperación conocida como Lava Jato, que reveló una trama de corrupción alrededor de la empresa estatal Petrobrás.

