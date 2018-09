Niega Francia permiso de desembarco a migrantes

Francia mantuvo la negativa a darle permiso de desembarco al buque Aquarius, con 58 migrantes a bordo, e insistió en la necesidad de encontrar una solución europea, según fuentes oficiales.

La ministra para Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, indicó que se está trabajando de conjunto entre varios países de la región y se mostró confiada en lograr una solución durante la jornada de este martes.

Como ya ocurrió en momentos anteriores, París se niega a dar permiso de desembarco a los navíos humanitarios de rescate de migrantes, y alega que según el derecho internacional, las embarcaciones deben dirigirse hacia el puerto seguro más cercano, que suelen ser los de Italia o Malta.

La gestión de la crisis migratoria centra en las últimas semanas los debates a nivel regional, y el tema protagonizó la reciente cumbre celebrada en Austria.

