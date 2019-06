Niega China acusaciones del secretario norteamericano

China negó y calificó de mentiras infundadas, las acusaciones del secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, de que Huawei supuestamente le suministra datos privados, tras denunciar el trasfondo político de la campaña contra la empresa.

Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, deploró que el diplomático de Estados Unidos insista en empañar la imagen internacional del gigante tecnológico, sin aportar la más mínima evidencia.

Pompeo repitió en Suiza las críticas a Huawei por la presunta violación de seguridad, y la colaboración con las autoridades de Beijing en la entrega de información sensible, algo no comprobado jamás.

Pero el vocero de la Cancillería enfatizó en que es la Casa Blanca la que usa de forma antiética y vergonzosa su maquinaria estatal, para sacar del juego a la corporación china, justo cuando su ofensiva global no arroja los resultados perseguidos.

