Nicolás Maduro resalta beneficios de cooperación con China

Caracas, Venezuela. – Venezuela y China iniciaron la primera fase de la expansión de la Planta de Mezcla José, que permitirá aumentar su capacidad de producción de crudo extrapesado hasta 165 mil barriles diarios, según ha anunciado el presidente Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter.

Ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, el proyecto conjunto de Petróleos de Venezuela y de la empresa china Sinovensa, produce crudo de la marca Merey, de gran demanda entre los refinadores asiáticos.

Esa es la base de las relaciones China-Venezuela, cooperación, ganancia, respeto mutuo y diálogo constante, ha destacado Maduro durante una reunión con la delegación china.

Por su parte, el ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, Manuel Quevedo, subrayó que la colaboración entre ambos país, contribuirá a vencer todo el bloqueo con el esfuerzo de los trabajadores.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.