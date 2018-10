Nicolás Maduro rememora asesinato del Che

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro recordó el asesinato del Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara, y lo calificó como el gigante que volvió convirtiéndose en millones para luchar contra el imperialismo.

A través de Twitter, el jefe de Estado, rememoró los 51 años de la pérdida física de uno de los más grandes latinoamericanos que luchó por la soberanía de la región.

Reseñó que la masacre contra el Guerrillero Heroico ocurrida el 9 de octubre de 1967 tuvo como escenario una escuela en el poblado de La Higuera, Bolivia, crimen ejecutado por el ejército boliviano con órdenes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos.

De igual forma, Nicolás Maduro incitó en la plataforma digital a que ante cualquier circunstancia, de cualquier índole ¡Seamos como el Che!, cuyos restos descansan en el Memorial Ernesto Che Guevara de Santa Clara.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.