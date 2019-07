Nicolás Maduro convoca a la unidad para la paz

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ratificó a través de su cuenta en la red social Twitter, su convocatoria a la unión nacional en defensa de la paz y la estabilidad del país sudamericano.

El jefe de Estado, llamó a rechazar cualquier acto de violencia y golpismo en la nación, y convocó a la unión de todos los sectores, en rechazo del fascismo criminal que pretenda imponerse en la Patria de Bolívar.

En consonancia con la sentencia de Nicolás Maduro de que en Venezuela prevalecerá la democracia, la estabilidad y la Paz, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, también enfatizó en la necesidad del diálogo nacional como única vía para avanzar en la paz del país suramericano.

El titular de la diplomacia Jorge Arreaza, resaltó además, el apoyo recibido en su reciente gira por Europa a los acercamientos entre el Gobierno y la oposición venezolana, con sede en Noruega.

