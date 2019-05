Nicaragua reitera compromiso con soluciones a crisis nacional

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, GRUN, reiteró su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos para solucionar la crisis que atraviesa el país, como resultado de la intentona golpista de 2018.

Ratificamos todos los compromisos asumidos ante la Patria y los hogares, familias y comunidades de nuestra Nicaragua, para avivar y restaurar lo mejor de todos y de cada uno, destaca el GRUN en un comunicado.

En el documento se destaca el proceso de liberación de los detenidos en relación con el intento de golpe, el retorno de los nacionales que emigraron en el contexto de ese suceso, y la Ley para la Atención a Víctimas del Terrorismo Golpista.

El gobierno también menciona como pasos positivos los centenares de comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz que sesionan en el país, y los avances referentes a la promoción de la democracia.

La Mesa de Negociación, comenzó a sesionar en febrero último con resultados importantes como la liberación de los detenidos, en relación con la intentona golpista y el acuerdo para Fortalecer los Derechos y Garantías Ciudadanas.

