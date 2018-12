Nicaragua electrificada casi en su totalidad

La cobertura eléctrica de Nicaragua llegó este año 95% de la población, informó la vicepresidente Rosario Murillo en su habitual comparecencia en el Canal 4 de la televisión nacional.

La cifra se acerca a la meta que se propuso el Ejecutivo encabezado por Daniel Ortega, desde su llegada al poder en 2007, de llevar ese servicio a la totalidad de los pobladores de la nación centroamericana.

En lo que resta de 2018 el servicio llegará a varias comunidades del país, donde los beneficiados se cuentan por cientos, y para el año próximo esperamos electrificar lo que resta, precisó la vicepresidenta nicaragüense.

