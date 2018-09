Nicaragua denuncia a organismos internacionales

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, censuró este lunes el desconocimiento de los organismos internacionales de derechos humanos de las madres de los policías caídos durante la reciente intentona golpista.

Ortega intervino en el acto central por el XXXIX aniversario de la Fuerza Pública, ocasión en la que recordó que 22 agentes fueron asesinados durante la ola de violencia que azotó al país por más de tres meses.

Para esos organismos, precisó el mandatario, no existen las madres de los policías torturados, asesinados y quemados por quienes se dicen demócratas pacíficos y que celebraban sus crímenes bailando alrededor de sus víctimas.

El presidente de Nicaragua refirió que, por el contrario, el pueblo no las desconoce, sino que se solidariza con ellas y demanda justicia al estar convencido de que la derecha cometió un crimen colectivo en el país, porque lo vivió y sufrió.

