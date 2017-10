Naciones Unidas subraya papel de cuba en comunidad internacional

Funcionarios de la Organización de Naciones Unidas destacaron hoy en La Habana el papel de nuestro país en la comunidad internacional y sus posibilidades de cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La coordinadora residente interina de la ONU en Cuba, Katerin Muler, puso en relieve la cooperación del gobierno cubano con el sistema de organizaciones de Naciones Unidas, entidad que este martes arriba a su aniversario 72.

La funcionaria, quien además representa a la UNESCO en La Habana, subrayó el comprometimiento cubano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, señaló, están incorporados al proceso de actualización económica que impulsa el gobierno.

“Tenemos una gran expectativa sobre lo que Cuba puede lograr en ese sentido, y estamos seguros de que este país no se conformará solo con cumplir los objetivos”, aseveró Muler.

De ayer a hoy

La Organización de Naciones Unidas fue fundada en 24 de octubre de 1945, por 51 países, reunidos en la ciudad estadounidense de San Francisco.

Cuba, que es miembro fundador de la ONU, mantiene una estrecha relación con esa entidad, donde sobresale por su protagonismo en el trabajo multilateral y en la cooperación Sur-Sur, en especial en salud pública y educación.

Los actuales 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, desglosados en 179 metas de distinta índole, constituyen un programa colectivo de desarrollo que debe ser cumplido por todos los países para 2030.

Ese programa, cuya aplicación se inició el 1 de enero del pasado año, sustituye de manera amplia a los Objetivos del Milenio, ocho propósitos de desarrollo humano fijados por Naciones Unidas en el año 2000.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.