Naciones Unidas anuncia proyecto para inclusión de discapacitados

Hay millones de personas en el mundo que viven con algún tipo de discapacidad, pero aún es visto como un asunto de minorías incluso en la propia Organización de Naciones Unidas (ONU), que lanzó una estrategia para corregirlo.

Durante la 12 Conferencia de los Estados partes de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, anunció un proyecto para hacer más inclusivos espacios y oficinas del organismo.

Explicó Guterres que la discapacidad en Naciones Unidas también comprende un marco de rendición de cuentas para monitorear los avances, pues a estas personas hay que darles más apoyo dentro de la organización, reconocer y defender plenamente sus derechos.

Luis Gallegos, quien preside la Convención este año dijo, que luchar por los derechos de las personas con discapacidad es luchar para que nadie quede atrás.

