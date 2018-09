Myanmar y Cuba fortalecen relaciones

El ministro para la oficina de la consejera de Estado y canciller de Myanmar, Kyaw Tint Swe; y el embajador concurrente de Cuba en ese país, Héctor Conde, se congratularon por el buen estado de las relaciones bilaterales.

Ambas partes reafirmamos la importancia de aunar esfuerzos en defensa de la unidad, la dignidad y la soberanía de los países en desarrollo y de mantener una estrecha cooperación en los diversos foros multilaterales, comentó.

El diplomático cubano entregó a los anfitriones el informe que, en virtud de la Resolución de la Asamblea General de la ONU, será presentado el próximo 31 de octubre ante ese órgano para exponer la necesidad de poner fin al bloqueo contra la isla.

El ministro myanmeno y el embajador cubano valoraron vías para fortalecer la cooperación en campos como educación, salud, biotecnología, deportes y comercio bilateral directo para beneficio de ambos pueblos.

