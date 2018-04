Muestran en Perú oportunidades de negocios en Cuba

La III Cumbre Empresarial Hecho en las Américas abrirá sus puertas en Lima por dos días, ocasión en la que una representación del sector en Cuba podrá visualizar las principales ofertas exportables y sus oportunidades de inversión.

A la Cumbre Cuba asiste con cinco participantes, entre ellos, tres empresarias que ocupan importantes cargos en el sector de la Isla, una muestra del protagonismo de las féminas en la economía antillana.

El evento, que tendrá lugar en el Hotel Westin Lima, es, según los organizadores, el más importante de su tipo en las Américas y reunirá a Jefes de Estado y a los principales empresarios del hemisferio.

Orlando Hernández Guillén, presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, e integrante de esa misión, declaró que si bien se trata de una reducida delegación, la componen representantes de áreas clave de la economía de la Isla.

