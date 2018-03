Mueren 27 oficiales rusos en accidente de avión

El ministerio ruso de Defensa confirmó la muerte de 27 oficiales, incluido un mayor-general, en el accidente de un avión AN-26, cuando realizaba una maniobra de aterrizaje en la base aérea de Jmeimim, en Siria.

El aparato efectuaba un vuelo desde la base aérea de Kvaires, en la región siria de Alepo, a Jmeimim, en la provincia de Latakia y todo el personal a bordo del avión era militar, indicó el Ministerio ruso.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que los primeros resultados de una búsqueda en el área del desastre permitieron hallar una de las llamadas cajas negras de la nave aérea, la cual, según testigos, hizo movimientos poco usuales durante el aterrizaje.

El accidente ocurrió a las tres de la tarde, hora local, cuando la nave se precipitó a tierra, a unos 500 metros antes de llegar a la pista de aterrizaje de la base aérea rusa.

