Movilización en Colombia contra el bloqueo a Cuba

Personalidades y organizaciones políticas y sociales de Colombia, convocaron a manifestaciones para rechazar la escalada de sanciones de Estados Unidos, que intensifican el prolongado y criminal bloqueo contra Cuba.

En Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena de Indias, Montería y Medellín, están previstas movilizaciones solidarias con la Mayor de las Antillas, sometida a una política de asfixia económica y comercial desde hace más de medio siglo, y que se ha recrudecido con el gobierno de Donald Trump.

Para este jueves se ha convocado a un plantón frente a la embajada de los Estados Unidos en Bogotá, para reclamar el fin del cerco contra la Isla, petición reiterada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En las declaraciones de solidaridad con Cuba, ha prevalecido el reconocimiento al gobierno y pueblo de la Isla por el aporte sustancial a la construcción de la paz en Colombia.

