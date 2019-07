Moscú reitera no tener efectivos militares en Venezuela

Rusia no tiene contingentes militares en Venezuela, reiteró el vicecanciller de Rusia, Serguéi Ryabkov, durante una reunión con el subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos Políticos, David Hale.

Según Ryabkov, la conversación con Hale sobre el país latinoamericano fue compleja, porque todavía no hay puntos de contacto con Estados Unidos sobre la cuestión de Venezuela.

Rusia tiene la necesidad de enviar periódicamente especialistas a Venezuela, pero no va a responder ante Estados Unidos sobre ese tema, añadió Ryabkov; quien dejó claro que su país no aceptará las presiones estadounidenses sobre la colaboración de Moscú y Caracas.

Asimismo, Ryabkov subrayó que uno de los puntos mayores que divide a Rusia y Washington, es su intento de impedir la cooperación de las autoridades de Caracas con Moscú en diversos ámbitos.

