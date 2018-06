Mortífero tiroteo para periodismo estadounidense

Un hombre disparó en la sede del diario Capital Gazette de la ciudad de Annapolis, en el estado de Maryland, dando muerte a 4 empleados, un quinto falleció en el hospital y hubo 2 heridos.

Las autoridades no han revelado el nombre del atacante, quien se encuentra bajo custodia, pero fuentes policiales lo identificaron como Jarrod Warren Ramos, quien presentó una demanda por difamación contra ese periódico en un caso que fue desestimado.

La información sobre el tiroteo causó alarma en las salas de redacción de todo el país, y la policía en varias ciudades intensificó la seguridad de las principales organizaciones noticiosas como medida de precaución.

La última vez que varios periodistas en activo fueron asesinados en Estados Unidos ocurrió hace 3 años, cuando un ex empleado atacó a 2 miembros de un equipo de noticias de una televisora en Virginia durante una transmisión en vivo.

