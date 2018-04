Ministro venezolano rechaza injerencia extranjera

Caracas, Venezuela.- Detrás de los grupos terroristas que destruyen un estado, hay actores que pretenden colocar un gobierno títere afín a los intereses del imperio norteamericano, según declaró el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.

Según Padrino, el objetivo de los países latinoamericanos pasa por preservar su soberanía e independencia de los imperios que quieren desestabilizarlos y apropiarse de sus riquezas.

Los desafíos que tenemos todos los estados-naciones de preservar nuestra soberanía, nuestra independencia, es una tarea de todo país, de toda nación, asegura el ministro, subrayando que los imperios buscan desestabilizarlos y destruirlos.

Venezuela, que ha sido víctima de un golpe suave, ha respondido con la fuerte conciencia patria que , según el titular venezolano de Defensa, es clave para soportar ese tipo de ataques externos.

