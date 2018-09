Ministro venezolano de cultura denuncia injerencia yanqui

El ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, denunció este viernes que las sanciones impuestas por Estados Unidos a su país son también un acto de injerencia para América Latina y el Caribe.

El político venezolano se refirió en ese sentido a la importancia del compromiso regional por la paz firmado en 2014, en la capital cubana, por los integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

La Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz nos obliga a resolver pacíficamente nuestras controversias y precisa respetar la soberanía de cada uno de los Estados para garantizar la convivencia pacífica en la región, afirmó Villegas.

Enfatizó que los pueblos del subcontinente, apoyados por los partidos de izquierda, se imponen al asedio y a la campaña de aislamiento impuesta por la administración de la Casa Blanca.

