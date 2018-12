Migrantes exigen a Estados Unidos prontitud en los trámites

Decenas de centroamericanos atascados en Tijuana salieron a las calles de la localidad mexicana de Baja California para exigir a Estados Unidos que acelere los trámites migratorios.

Mientras los caravanistas se apostan frente al consulado estadounidense, y exigen a los funcionarios una mayor rapidez en la recepción de solicitudes de asilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que presentará el próximo viernes un plan de política migratoria.

El comisionado nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, insistió en que México continuará con la expedición de tarjetas de visitante por razones humanitarias, para los integrantes de las caravanas que entraron al país desde octubre pasado.

Actualmente hay alrededor de 2 mil 500 migrantes en El Barretal, y más de mil podrían haber cruzado a Estados Unidos, mientras otros mil 100 ya volvieron a su país de origen.

