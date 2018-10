Michael deja dos muertes en Estados Unidos

El huracán Michael se degradó a tormenta tropical a su paso por Estados Unidos, donde se reportan dos muertes a causa del organismo que sigue provocando grandes daños en territorios del sureste de ese país.

De acuerdo con la cadena CBS News, los oficiales de emergencia del condado de Seminole, en Georgia, confirmaron que un niño murió cuando un árbol cayó sobre una casa durante la tormenta.

La sargento Anglie Hightower, portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado de Gadsden, Florida, había informado anteriormente que un hombre falleció debido también a la caída de un árbol sobre una residencia en Greensboro.

El Centro Nacional de Huracanes indicó que Michael, que tocó tierra este miércoles en Florida con categoría cuatro, se convirtió en tormenta tropical en el centro-sur de Georgia, y esta madrugada tenía vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora.

(Visited 1 times, 16 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.