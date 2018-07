México elige a presidente en los comicios más grandes de su historia

Unos 89 millones de mexicanos están convocados este domingo a las urnas para escoger al sucesor de Enrique Peña Nieto.

El nacionalista de izquierda Andrés Manuel López Obrador es quien mayores posibilidades tiene de ganar, según los sondeos de intención de voto que le dan una amplia ventaja con respecto a los demás contendientes: el opositor Ricardo Anaya, el oficialista José Antonio Meade y el independiente Jaime Rodríguez.

Las elecciones generales de México de este domingo son las más grandes en la historia del país y también las más violentas, con al menos 136 políticos asesinados desde septiembre, cuando se inició el proceso electoral.

Según los expertos esto no es más que una muestra de la sangrienta penetración del crimen organizado que busca granjearse fidelidades entre las autoridades para obtener dominio territorial.

