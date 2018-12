México adopta un nuevo plan de salud

Ciudad México. – El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, informó que todo está listo para participar en la implementación del programa prioritario de salud pública, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Martínez aseguró que la entidad está en condiciones de iniciar el proceso para que sean gratuitos los servicios de salud para todos los mexicanos como planteó el mandatario.

En un mensaje difundido en redes sociales, añadió que iniciarán el plan en Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Campeche, donde el instituto atiende a más de SEIS MILLONES, de las cuales la mitad son de pueblos originarios.

El directivo resaltó que en esos estados mexicanos están listas más de MIL NOVECIENTAS clínicas y una treintena de hospitales regionales.

