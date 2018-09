Médicos cubanos en Seychelles debatieron Proyecto de Constitución

Médicos y colaboradores cubanos de la salud que laboran en Seychelles resaltaron la importancia de los cambios propuestos en el Proyecto de Constitución de la República de Cuba.

Durante el debate del texto, los participantes reafirmaron su compromiso con la Revolución y con sus dirigentes, precisó el doctor Magdiel Rodríguez, jefe de la brigada médica cubana en el archipiélago africano.

Entre los temas debatidos estuvieron los relacionados a la aprobación de nuevas formas de propiedad en la mayor de las Antillas, y los derechos y garantías de las personas plasmadas en el documento.

Un asunto que suscitó debate de los médicos cubanos en Seychelles fue la doble ciudadanía, en especial lo relacionado con los servicios médicos, y abogaron por la inclusión de un acápite que estipule la protección de los animales ante cualquier tipo de maltrato.

