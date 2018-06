Médicos cubanos refuerzan servicio en Guatemala

Escuintla, Guatemala. – Un grupo multidisciplinario de 20 galenos cubanos comenzó hoy en Escuintla, a trabajar de forma permanente en 4 albergues para atender a damnificados por la erupción del volcán en Guatemala.

El coordinador nacional de la Brigada Médica Cubana, Yuri Batista, precisó que permanecerán a tiempo completo en los centros de evacuación Escuela Mixta Tipo Federación José Martí, Casa Sola, Simón Bergaño e Iglesia mormona, donde se encuentra habilitado un pequeño hospital.

El embajador de Cuba en Guatemala, Carlos de Céspedes, reiteró el profesionalismo, el refuerzo y la disposición plena de esta brigada de cubanos de la salud por incorporarse a los centros de evacuación

Bomberas voluntarias y trabajadoras sociales guatemaltecas que han estado en la Escuela Mixta Tipo Federación José Martí desde el primer día de la emergencia, reconocen la atención humana, caritativa y paciente de los galenos de la Mayor de las Antillas.

