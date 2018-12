May encabeza reunión para evaluar divorcio Brexit sin acuerdo

La primera ministra británica, Theresa May, dirige hoy un contacto de su Ejecutivo para evaluar la posibilidad de la salida del país de la Unión Europea, proceso llamado Brexit, sin pacto entre las partes.

El encuentro de este martes acelera los preparativos en ese objetivo, cuando faltan 101 días para la retirada, prevista el 29 de marzo del venidero año.

La jefa del Ejecutivo definió este lunes la semana del 14 de enero de 2019 para el dictamen de la Cámara de los Comunes sobre el tratado.

No obstante, los medios periodísticos de la región coinciden en señalar que aún no ha logrado el respaldo necesario, como es el caso de los Los laboristas en oposición, liderados por Jeremy Corbyn, y partidos, como el Nacionalista Escocés.

